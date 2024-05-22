Наталья Фриске рассказала о проблемах с маленькой дочерью

Певица Наталья Фриске рассказала о проблемах с дочерью Луной из-за ее истерик в магазине. Сестра покойной Жанны Фриске сообщила, что сейчас ей очень тяжело контролировать наследницу.

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В соцсетях Наталья часто публикует фотографии дочери и рассказывает о ее воспитании. Она занимается ребенком одна, так как рассталась с отцом малышки и теперь называет его только «донором».

Если раньше в семье все было хорошо, то теперь Луна показывает свой характер. Мать пожаловалась на то, что не справляется с ребенком, который устроил истерику в магазине. Наталья предположила, что у малышки наступил кризис двух лет.

«Вчера случилась истерика, она упала на пол на кассе, кричала “купи-купи”, выпросила у меня медведя, с которым уже не играет. В ванну пыталась ее затащить, раньше любила купаться, а сейчас ни в какую. Постоянно вот так сидит в мультиках. Не знаю, что делать», – рассказала Фриске.

Пользователи Сети поддержали Наталью и посоветовали ей расслабиться, так как подобные ситуации возникали почти у каждой матери. Но нашлись и те, кто раскритиковал поведение блогера. Они отметили, что Фриске избаловала своего долгожданного ребенка, и теперь девочка просит все, что хочет.

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