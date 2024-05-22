Валерия похвасталась, что Иосиф Пригожин начал разбираться в диетах

Певица Валерия в интервью «СтарХиту» призналась, что не помогает мужу Иосифу Пригожину поддерживать себя в хорошей форме.

«Я и сейчас готова помочь своему мужу в процессе похудения, но он уже сам разбирается. Все, что он делает, он делает совершенно самостоятельно. К сожалению, никак не могу влиять на процессы. Но когда надо, я всегда рядом, могу подсказать, что-то посоветовать, научить», — уточнила Валерия.

Она также рассказала, что ее внучка Селин сейчас ходит в детский сад с углубленным изучением английского языка, а также учит китайский. По словам Валерии, она практически не видит Селин, так как к девочке еще приходит репетитор по шахматам. При этом исполнительница подчеркнула, что рада различным активностям в жизни Селин, учитывая что все эти занятия приходятся девочке по душе.

Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.