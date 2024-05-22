Кушанашвили о помощи Баскова в трудный период: «Я был на дне»

Блогер и журналист Отар Кушанашвили рассказал, как певец Николай Басков помог ему деньгами в 2006 году, когда шоумен находился «на дне» и злоупотреблял алкоголем. Этой историей знаменитость поделился на шоу «Вопрос Ребром».

«Я беру трубку и какой-то человек мне говорит: «Можно Отара? У меня от Николая Владимировича для вас пакет». Если вы не против, мы встретимся у памятника Маяковскому, Лера ему все рассказала», — вспомнил Кушанашвили.

Он пояснил, что телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о его отчаянном положении Баскову, поэтому артист захотел помочь звезде материально. По словам Кушанашвили, в присланном артистом пакете лежала пачка денег с запиской. В ней певец заявил, что его мать большая поклонница журналиста и хочет, чтобы тот помог ему взять себя в руки.

«А я Баскова ругал матом каждый божий день», — посетовал Кушанашвили.

До этого Кушанашвили признался, что ему угрожали из-за критики одной из песен Натальи Ветлицкой. Он рассказал, что представители певицы вывезли его в лес и приставили оружие к виску. Актер заявил, что в тот момент он «страшно испугался».