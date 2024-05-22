Кушанашвили нелестно высказался о Бабкиной и Распутиной

Шоумен Отар Кушанашвили резко высказался о Надежде Бабкиной и Маше Распутиной в шоу Басты «Вопрос ребром».

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— Я только про живых кричу плохо. Представьте, Надежду Бабкину до 77-й пластической операции, а я видел ее с нормальным лицом! Трудно представить, но видел и Машу Распутину без грима. Мне ничего не страшно! — признался телеведущий.

Кушанашвили уточнил, что не позволяет себе колкости в адрес умерших знаменитостей. В пример неподабающего поведения он привел актера Никиту Кологривого, который нелестно высказался об Александре Абдуловом и Иннокентии Смоктуновском. По словам шоумена, единственная претензия к Кологривому состоит в том, что он высказывается о мертвых русских артистах непочтительно.

Кушанашвили долгое время дружил с певцом Леонидом Агутиным, однако в 2021 году они рассорились. Он рассказал, что исполнитель на него обиделся и занес в черный список.

Также шоумен после сообщений о рождении дочери у юмориста Евгения Петросяна и его 35-летней супруги Татьяны Брухуновой пошутил, что 78-летний юморист уже забыл, как осуществляется детородная функция.