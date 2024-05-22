Шер — о переживаниях из-за возраста: буду кричать в подушку и плакать

20 мая легендарная певица отмечает свой день рождения. Глядя на Шер, трудно поверить, что ей уже 78 лет. Звезда полна сил и энергии, а её оптимизму можно только позавидовать. И всё же мало кто знает, что на самом деле певица тяжело принимает тот факт, что с каждым годом становится старше. Шер призналась, что из-за переживаний по этому поводу планирует провести свой день рождения в слезах.

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Буду кричать в подушку и плакать, — поделилась неожиданными планами на этот день певица.

По словам звезды, задумываясь о возрасте, она каждый раз ловит себя на мысли, что не может поверить в то, насколько быстротечно время. Шер отметила, что отвлекаться от негатива ей помогает спорт. К слову, именно он во многом позволяет певице поддерживать бодрость и выглядеть сногсшибательно.

Я просто не могу поверить, что мне когда-нибудь исполнится 80. И ведь это случится раньше, чем я хотела бы. Но тогда я всё равно буду носить джинсы, и у меня всё еще будут длинные волосы, и я буду заниматься тем же, чем занималась всегда, — поделилась мыслями певица.

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