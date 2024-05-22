Медики прооперируют звезду фильма «Достучаться до небес» Тиля Швайгера

Немецкого актера и режиссера Тиля Швайгера прооперируют местные медики. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на ближайшее окружение артиста.

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По данным источников, 60-летнему актеру будут вживлять стент в сердце. Отмечается, что ухудшение здоровья произошло из-за многолетнего курения.

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— Имплантация стента курильщикам обычно требуется гораздо раньше, чем некурящим, — сказано в статье.

Журналисты напомнили, что Швайгер пытается восстановить здоровье с прошлого года. Новая операция может стать значительным ударом по его общему состоянию, сообщает «АиФ».

Тиль Швайгер в апреле рассказал, что в августе 2023 года травмировал ногу и в рану попала инфекция. У него на голени образовалась язва, которая может привести к ампутации ноги. Он борется с сепсисом с помощью антибиотиков под наблюдением медиков, но ситуация ухудшается.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, насколько опасно это состояние и какими могут быть последствия для здоровья актера.