Экс-муж Булановой Радимов с возлюбленной подали заявление в ЗАГС

Год назад футболист Владислав Радимов представил новую возлюбленную. Экс-супруг певицы Татьяны Булановой познакомил фанатов с бизнесвумен Анастасией Кулешовой. Скоро они поженятся.

Новая избранница спортсмена является основателем собственного бренда, у нее также имеется свой салон.

В декабре прошлого года Радимов сделал девушке предложение руки и сердца. Он разместил фото из ресторана, где держит руку невесты, а на ее безымянном пальце было кольцо.

Скоро пара сыграет свадьбу, об этом напомнила 42-летняя Кулешова. Она сообщила в соцсетях, что они с футболистом подали заявление в ЗАГС о регистрации брака. Но не стала раскрывать, когда состоится торжество.

В апреле сообщалось, что муж Татьяны Булановой бизнесмен Валерий Руднев имеет задолженности перед кредитными организациями и налоговой на сумму около девяти миллионов рублей.

После свадьбы с артисткой предприниматель сделал ей дорогой подарок в виде кольца от известного ювелирного бренда. После этого он подарил звезде ресторан в центре города.