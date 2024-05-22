Экс-муж Булановой Радимов с возлюбленной подали заявление в ЗАГС

Экс-муж Булановой футболист Радимов с возлюбленной подали заявление в ЗАГС
Год назад футболист Владислав Радимов представил новую возлюбленную. Экс-супруг певицы Татьяны Булановой познакомил фанатов с бизнесвумен Анастасией Кулешовой. Скоро они поженятся.
Новая избранница спортсмена является основателем собственного бренда, у нее также имеется свой салон.
В декабре прошлого года Радимов сделал девушке предложение руки и сердца. Он разместил фото из ресторана, где держит руку невесты, а на ее безымянном пальце было кольцо.
Скоро пара сыграет свадьбу, об этом напомнила 42-летняя Кулешова. Она сообщила в соцсетях, что они с футболистом подали заявление в ЗАГС о регистрации брака. Но не стала раскрывать, когда состоится торжество.
В апреле сообщалось, что муж Татьяны Булановой бизнесмен Валерий Руднев имеет задолженности перед кредитными организациями и налоговой на сумму около девяти миллионов рублей.
После свадьбы с артисткой предприниматель сделал ей дорогой подарок в виде кольца от известного ювелирного бренда. После этого он подарил звезде ресторан в центре города.