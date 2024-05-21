Пригожин заявил, что не смог стать актером

Продюсер Иосиф Пригожин назвал себя несостоявшимся артистом. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Пригожин напомнил, что закончил ГИТИС. Он пробовался в театральных студиях и эпизодических ролях в кино. По словам продюсера, у него был опыт в актерском мастерстве, но не было наставника. Из-за этого шоумену было тяжело.

Пригожин назвал Юрия Айзеншписа своим наставником в продюсерской отрасли.

«Благодаря ему у меня получились первые шаги. Благодаря ему я познакомился с Виктором Цоем и огромным количеством людей. Потом мне выпала честь работать с Вахтангом Кикабидзе, с певицей Соной. И так я стал менеджером, по большому счету, хорошим, профессиональным, на мой взгляд», — поделился продюсер.

Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В 2024 году певица и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. Пригожин называл любовь главным успехом их крепкого брака.