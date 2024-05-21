Участники K-pop-групп EXO и Red Velvet показали много сыра в новом клипе Cheese

Сухо из южнокорейского бойз-бэнда EXO представил клип на трек Cheese (2024), записанный вместе с Вэнди из герлз-бэнда Red Velvet. Фит войдет в грядущий мини-альбом Сухо «1 to 3», премьера которого намечена на 31 мая.

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В клипе артистов везде окружает сыр, даже на знаменитых полотнах вроде «Моны Лизы» и «Американской готики». В финале видео опубликована пародия на сонет, в котором сыр сравнивается с любовью: «Хоть плесень может ее испортить, суть не потеряется».

«1 to 3» станет третьим сольным EP Сухо. Айдол дебютировал с релизом Self-Portrait в 2020-м, а спустя два года выпустил мини-альбом Grey Suit.

Что касается Вэнди, сольную пластинку под названием Wish You Hell она представила в марте.