Власти Ливерпуля превратят город в «Тейлор-таун» на время концертов Тейлор Свифт

В английском городе Ливерпуль запустят проект «Тейлор-таун» в честь певицы Тейлор Свифт. Она даст здесь три концерта 13, 14 и 15 июня в рамках тура Eras. В это время в городе пройдут выставки, мастер-классы и научная конференция, посвященные поп-звезде.

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Гости смогут посетить тематические мероприятия с 8 по 16 июня, сообщает The Guardian. В Королевском Альберт-Доке разместят арт-инсталляцию, отражающую разные вехи творчества Тейлор Свифт. Среди экспонатов — покрытый мхом рояль, символизирующий альбом evermore (2020), «красная комната», отсылающая к лонгплею Red (2012), и гигантские сердца, напоминающие о пластинке Lover (2019).

В местном ТЦ Metquarter пройдет серия мастер-классов под названием Liverpool Loves Taylor (Craft Version). Гостям будут доступны воркшопы по оригами, кастомизации футболок и джинсов, созданию коллажей и украшению кексов.

Ливерпульский университет 12 июня организует Tay Day — «симпозиум для поклонников, студентов и ученых, посвященный культурному феномену Тейлор Свифт». На конференции выступят исследователи со всей Европы, которые в том числе расскажут о месте артистки в современном феминизме. В рамках события также пройдет «критическое караоке», на котором ученые представят эссе по песням Свифт.

Согласно прогнозам экспертов, тур Eras принесет экономике Великобритании один миллиард фунтов. Летом исполнительница даст концерты в Эдинбурге, Ливерпуле, Кардиффе и Дублине. Также восемь шоу Свифт отыграет на лондонском стадионе «Уэмбли».