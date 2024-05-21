Бен Аффлек определился: актер хочет развода с Джей Ло

Звезда Голливуда понял, что на одних чувствах далеко не уедешь.

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Бен Аффлек, кажется, понял, что брак с Дженнифер Лопес безнадежен. Об этом сообщил источник издания Page Six.

Инсайдер сообщил, что актер буквально пришел в себя после двухлетнего брака, замутненного его любовью к Джей Ло. Бен считает, что они с супругой близки к разводу.

«Если бы была возможность развестись по причине временного безумия, он бы это сделал», — сообщил источник, близкий к Аффлеку.

По его мнению, артист чувствует, что все это время был будто в лихорадочном сне, но теперь понимает, что это просто не сработает, так как на одних чувствах далеко не уедешь. О разладе пары говорили уже давно, супруги будто отдалились друг от друга. Так, певица проводит много времени вдали от дома, а актер занят съемками в новом проекте. Напомним, супруги поженились в 2022 году — после 17-летней разлуки. Оба уверяли, что вторая попытка однзначно станет более удачной, чем первая, поскольку они много пережили за эти годы.