Собчак надела на Каннский фестиваль колье в форме наручников

Телеведущая Ксения Собчак пришла на Каннский кинофестиваль в колье в форме наручников, которое оценивается в 250 тысяч рублей. Ряд Telegram-каналов предположили, что таким образом звезда решила оставить тайное послание.

Сама Собчак в своем Telegram-канале опровергла скрытый смысл надетого украшения. Она подчеркнула, что не делала никаких заявлений.

Ох. Иногда украшение — это просто украшение. А стихи Пушкина — просто стихи Пушкина. А дурак — он всегда дурак и дураком останется. И именно поэтому весь интернет забит «Ксения Собчак сделала политическое заявление в Каннах». Нет, не делала. Просто пришла фильм про Лимонова посмотреть, ребят, — написала Собчак.

Ранее Собчак рассказала, что прилетела на показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», который состоялся 19 мая. Ленту журналистка назвала лучшей в карьере соотечественника. Она запечатлела овации зрителей после показа кинокартины, а также показала фото с after-party.

Также звезда ранее сообщила, что ей поднимают цены на услуги из-за фамилии. Знаменитость пожаловалась на то, что многие думают, что ей «деньги сыпятся на голову».