Анна Плетнева едва не погибла на концерте

Певица Анна Плетнева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, как едва не задохнулась на концерте в Москве из-за попавшего в горло конфетти в виде сердечка. По словам исполнительницы, она смогла отработать до конца выступления, после чего отправилась в Ильинскую больницу, где медики извлекли инородный предмет из ее дыхательных путей.

На одном из концертов в Москве на первой же песне запустили конфети и они все полетели на сцену. Конфети в виде сердец, достаточно крупных. И представляете, на вдохе одно из сердец залетело мне в дыхательные пути. В этот момент я подумала, ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и моя карьера. Я отпела весь концерт а дальше — скорая и больница, — рассказала Плетнева.

Ранее Плетнева заявила, что снимает стресс при помощи алкоголя. Об этом она сообщила, отвечая на вопросы своих подписчиков в Telegram-канале, добавив, что «не злоупотребляет». Еще одним способом релаксации певица назвала просмотр «дурацких» фильмов.

До этого Плетнева рассказала, как режиссер Константин Богомолов придумал ей сценарий на клип к песне «Немного рекламы». Супруг Ксении Собчак предложил ей в рамках сюжета лежать в гробу на собственных похоронах и думать о том, какое на ней надето платье.