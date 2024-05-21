Бритни Спирс выложила видео в прозрачном платье

Певица Бритни Спирс снялась в провокационном образе. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Перед камерой 42-летняя Бритни Спирс предстала в полностью прозрачном платье, которое было украшено стразами. Певица также надела бежевый бюстгальтер, красные трусы и нюдовые туфли на каблуках. Артистка добавила к наряду черный чокер и несколько браслетов. Поп-исполнительница распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.

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В начале мая появилась информация, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

Бритни Спирс познакомилась с Ричардом Полом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.

Ранее Бритни Спирс напугала фанатов новым видео.