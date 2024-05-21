Дочь Эминема вышла замуж

Дочь рэпера Эминема, Хейли Джейд Скотт, сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Об этом сообщает издание TMZ.

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Хейли Джейд Скотт и Эван Макклинток организовали торжество в прошлые выходные. Невеста появилась на публике в белом облегающем платье с декольте и длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Звездная наследница дополнила свой образ жемчужными серьгами и фатой. На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.

С 2016 года Хейли Джейд Скотт встречалась с Эваном Макклинтоком — молодым человеком, с которым она познакомилась во время учебы в колледже. Девушка изучала психологию, а ее бойфренд — экономику. Весной прошлого года дочери Эминема сделали предложение. Она опубликовала фото с помолвки.

В конце апреля сообщалось, что Эминем отпраздновал 16 лет трезвости. Исполнитель похвастался монеткой с цифрой 16 на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В комментариях рэпера поддержали поклонники и близкие, в частности старший брат Натан Самра-Мэтерс.

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