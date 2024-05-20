Актриса раскрыла, как Вайкуле обошлась с Пугачевой

Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле давненько начали считать близкими подругами. Женщины не раз пересекались на работе, а позже начали видеться за пределами сцены и светских мероприятий. Лайма умело вошла в близкий круг самой знаменитой певицы страны, но, как считает вдова поэта-песенника Николая Зиновьева Елена Борзова, подружкой Пугачевой та стала вовсе не по случайности.

Бескорыстность — это не про Лайму, а значит, у нее была своя выгода. Борзова не сомневается в том, что Алла Борисовна помогла своей подружке взлететь вверх по карьерной лестнице, потому что та еще с самой первой встречи пыталась найти к ней подход. И нашла. Быть на хорошем счету у Примадонны — автоматический выигрыш в лотерею.

Пугачева в микрошортах пришла на фестиваль Вайкуле

Так получилось и у Лаймы, но Елена не одобряет такое поведение. Актриса хотя и сама крутится в шоу-бизнесе, никогда не пытается заполучить что-то нечестным путем.