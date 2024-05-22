Собчак оценила роман внучки Ротару с американским миллиардером

Ксения Собчак заявила, что поддерживает роман внучки Ротару с сыном миллиардера из США

Ранее стало известно, ради кого внучка Софии Ротару Евдокименко бросила IT-магната Дениса Жданова, с которым встречалась три года.

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак решила поделиться своим мнением относительно романа внучки певицы Софии Ротару с сыном американского миллиардера.

Известно, что роман между 22-летней моделью Софией Евдокименко и американцем Максом Лернером завязался недавно.

Внучка Софии Ротару нашла себе очередного богача

Молодой человек предпочитает вести непубличный образ жизни, зато Евдокименко известна своими романами с богатыми ухажерами. Например, на протяжении трех лет девушка встречалась с IT-магнатом из списка Forbes Денисом Ждановым, который старше девушки на 13 лет.

Собчак оценила нового ухажера Софии.

«Соня Евдокименко, 22-летняя модель и внучка Софии Ротару, которая сейчас живет в США, показала нового возлюбленного — поздравила его совместным фото с днем рождения. Красивая пара. Лайк», — отметила Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее зампред общины Крыма Владимир Резанов рассказал, что Софию Ротару могут лишить звания «Почетный гражданин Ялты». Также сообщалось, что олигархи с Рублевки пригласили Ротару на тайный корпоратив.