Диана Гурцкая посвятила пост умершему мужу

Год назад Диана Гурцкая перенесла тяжелую утрату - не стало ее супруга, чиновника Минобразования Петра Кучеренко. Певица до сих пор не может смириться с его уходом. Недавно она оставила в соцсетях публикацию, которую посвятила любимому мужу.

Диана Гурцкая на своем опыте убедилась, что время не может излечить от боли, не избавляет от тоски, но учит с ними жить.

«Ровно год как тебя нет рядом — все та же боль и те же вопросы. А в ответ тишина», - пишет она.

Певица призналась, что иногда ее охватывает желание сбежать от реальности, попытаться найти убежище от тяжелых мыслей в книгах, но это не удается. Она понимает, что не может вернуться к прежней жизни.

«Знаю лишь одно. Ты — моя вечность. Покойся с миром, дорогой», - обратилась она к почившему супругу.

К публикации Диана Гурцкая прикрепила семейный снимок - на нем она запечатлена вместе Петром Кучеренко и их общим сыном.

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Петра Кучеренко не стало 20 мая. Он скоропостижно скончался по пути с Кубы в Россию. Сообщалось, что причиной стала сердечная недостаточность.