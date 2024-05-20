Советская и российская актриса Елена Борзова вспомнила о попытках певицы Аллы Пугачевой «убрать» с эстрады исполнительниц-конкуренток, в том числе Ларису Долину. Lenta.ru

По словам Борзовой, Пугачева благодаря связям «отодвинула» певиц, которые пели не хуже нее — среди них она назвала Аиду Ведищеву. Однако, отмечает Борзова, Пугачева не смогла помешать карьере Долиной. Газета.Ru

Высказалась актриса и о карьере латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Она подчеркнула, что исполнительница хита «Вернисаж» обладает весьма скромными вокальными данными, поэтому Пугачева ее «не топила», а даже продвигала на сцене и была не против видеть рядом с собой. Passion.ru

«У меня брезгливость появляется по отношению к тем, кто «дружит» исключительно с нужными людьми. Я из-за этого из театра ушла, где надо было лизать пятки начальству», — добавила артистка. News.ru