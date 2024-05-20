Карди Би все-таки выпустит альбом в 2024 году

Новый альбом рэп-дивы Карди Би выйдет в 2024 году. Это подтвердил представитель артистки, тем самым опровергнув ее предыдущее заявление о том, что релиз не состоится.

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Об этом говорится в материале Rolling Stone.

Ранее Карди внезапно сообщила в соцсетях, что «в этом году альбома не будет» (хотя до этого она обещала, что будет). Ни название, ни дата выхода лонгплея пока неизвестны.

В марте Карди рассказала, что у нее готово 100 композиций для нового релиза. По словам звезды, эта работа отличается от ее предыдущего творчества.

Пока на счету артистки только один альбом Invasion of Privacy, вышедший в 2018-м. Он принес рэперше первую статуэтку «Грэмми».