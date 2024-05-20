Последние новости шоубиза 20 мая: Шнуров против Киркорова, титул Пугачевой

Александр Скляр рассказал о получении Аллой Пугачевой титула Примадонны, Сергей Шнуров пристыдил Филиппа Киркорова из-за Евровидения, стал известен победитель «Новой Фабрики звезд». Каковы последние новости шоу-бизнеса 20 мая?

Как Пугачева получила титул Примадонны

Лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр в интервью проекту «Эмпатия Манучи» рассказал о своем отношении к покинувшей Россию певице Алле Пугачевой. По словам заслуженного артиста РФ, исполнительница является одной из самых противоречивых фигур среди тех, кто уехал из страны.

«Мечется потерянная… Она (Пугачева. — NEWS.ru) — классический пример того, когда артист придумывает себе ситуацию своей значимости. Купается в народной любви и в конечном итоге уплывает от народа так далеко, что уже перестает чувствовать, замечать этот народ. Она все время хотела быть на виду и делала все возможное и невозможное, чтобы о ней постоянно говорили», — считает Скляр.

По мнению музыканта, Пугачева любыми способами пыталась «быть на пьедестале» и «расправлялась» с конкурентами.

«Титул „Примадонна“, по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю что сделать. Точнее, знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это ее место. Знаю минимум пять таких историй. Мы же в одном мире живем… Не хочу до этого опускаться», — констатировал артист.

Как Шнуров пристыдил Киркорова из-за Евровидения

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время съемок финала шоу «Новая Фабрика звезд» иронично пристыдил народного артиста России Филиппа Киркорова за воспоминания об участии в международном песенном конкурсе «Евровидение». Рок-музыкант попросил поп-короля «перекреститься и замолчать» после того, как Киркоров выступил в защиту этого конкурса.

«Перекрестись и замолчи», — перебил Шнуров Киркорова.

Народный артист РФ сдержанно попросил Шнурова уняться, отметив, что в 90-х годах занял на музыкальном состязании 17-е место и, несмотря на это, все равно не собирается его «проклинать». Киркоров также напомнил, что в нем участвовала и Пугачева, которая в 1997 году оказалась на 15-м месте.

«Мы все с благодарностью принимаем и проигрыши, и падения», — сказал Киркоров.

Как прошла встреча Киркорова с Успенской

Певица Любовь Успенская встретилась с Киркоровым, который в настоящее время судится с ней. Артистка выступила в финале «Новой Фабрики звезд», где в кресле жюри сидел поп-король.

Успенская исполнила на сцене песню «К единственному нежному» вместе с «фабрикантками» Марией Гордеевой и Нонной Еганян. Отмечается, что Киркоров во время этого номера улыбался и покачивался в такт музыке.

Недавно в Москве начался суд Киркорова и Успенской, о чем сообщал в Telegram-канале адвокат певца Александр Добровинский. По его словам, артистка «наговорила гадостей про Киркорова», за что поп-король потребовал компенсацию в 10 млн рублей. Защитница певицы Елена Сенина назвала сумму иска неуместной.

Кто победил на «Новой Фабрике звезд»

В финале «Новой Фабрики звезд» за победу боролись Нонна Еганян, Семен Полищук, Александр Филин, Мария Гордеева, Дарья Кочнева, Габриэль Александров и Софья Полозова. Выбывшие «фабриканты» также приняли участие в съемках последнего эпизода проекта. Они поддержали финалистов, а некоторые даже выступили на сцене со своей песней.

Определяли победителя наставники Сергей Шнуров и Сергей Жуков, а также члены жюри Егор Дружинин, Анна Хилькевич, Марина Кравец и Филипп Киркоров.

После всех выступлений члены жюри объявили, кто из конкурсантов, по их мнению, достоин победы. Киркоров выбрал Александра Филина, Кравец — Габриэля Александрова, Хилькевич — Марию Гордееву, Дружинин — Семена Полищука. Наставники могли назвать двоих исполнителей. Шнуров остановился на Гордеевой и Софье Полозовой, а Жуков — на Дарье Кочневой и Нонне Еганян. В итоге победительницей «Новой Фабрики звезд» стала Мария Гордеева.