Куклачев вернется к репетициям во второй половине июня

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, сможет вернуться к репетициям только во второй половине июня, передает Telegram-канал Mash.

По информации издания, до этого момента дрессировщик будет восстанавливаться и соблюдать рекомендации врачей. Сейчас Куклачев проходит реабилитацию в Подмосковье, гуляет на свежем воздухе и проводит время с семьёй и внуками.

Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает RT.

СМИ сообщали, что после произошедшего Куклачев решил убрать из своей программы цирковые трюки.