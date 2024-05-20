Блогерша Мария Погребняк выходит замуж

Блогер Мария Погребняк выходит замуж за 35-летнего бизнесмена Игоря Головинского. Данной новостью она поделилась в Telegram-канале.

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Погребняк отметила, что ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. По ее словам, это произошло во время прогулки в Лужниках. Для нее данный шаг стал неожиданностью.

«У набережной Игорь предложил присесть и отдохнуть на лавочке. Я залипла в телефоне, отвечая на рабочие сообщения. А он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела.. На моей ладони бирюзовая коробочка.. Мне сделали предложение, и я сказала да», — заявила Погребняк.

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Минувшей осенью блогер развелась с футболистом Павлом Погребняком. У них есть трое общих сыновей.

Ранее газета In Touch Weekly сообщила, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес планирует разводиться с актером, продюсером и режиссером Беном Аффлеком. Источник издания утверждает, что Аффлек уже съехал от Лопес, и, скорее всего, паре придется продать их дом.