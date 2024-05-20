Волочкова прокомментировала нападки на Загитову

Анастасия Волочкова: «Загитова каждый раз терпит нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Только сильным людям даются испытания»
Анастасия Волочкова поздравила фигуристку Алину Загитову с днем рождения.
18 мая олимпийской чемпионке Загитовой исполнилось 22 года.
«Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания, еще больше успехов и всего самого лучшего, что есть на этой планете. Только сильным людям даются испытания, ровно как и нападки происходят только на состоявшихся людей, я как никто ее понимаю», – сказала заслуженная артистка РФ Волочкова.
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