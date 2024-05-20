Клава Кока ответила на обвинения в плагиате клипа

Певица Клава Кока отреагировала на обвинения в плагиате клипа. Поп-исполнительница высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Недавно Клава Кока опубликовала в соцсети отрывок из своего клипа на песню «Нет парня — нет проблем». В ролике певица сидела в красном кружевном топе за столом кафе, а сзади стояли мужчины. Интернет-пользователи отметили, что видео очень похоже на клип британской певицы Дуа Липы на песню «Training season».

Клава Кока неоднозначно отреагировала на критику. Она записала видео во время своего отдыха в Дубае.

«Словила волну хейта, теперь можно и реальную волну половить», — написала певица.

Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Певица уверена, что одним ребенком «точно не отделается». Однако недавно Клава Кока намекнула на расставание с блогером.