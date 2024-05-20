Еремеев рассказал о сложной операции у дочери

Телеведущий Тимур Еремеев рассказал в ходе шоу «Звезды сошлись» о том, что его дочь из-за сложного перелома перенесла операцию.

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По словам телеведущего, дочь сломала руку, и ей пришлось вставлять штифт.

«У нее было что-то сложное, нужна была операция. Ей вставляли штифт. Я себе никогда ничего не ломал», - рассказал Тимур Еремеев в ходе шоу.

Он отметил, что сейчас его дочь в процессе восстановления после операции и реабилитации. Врачи наложили ей гипс.

Ранее звезда «Папиных дочек» актер Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в московском театре «Ленком», прищемив его дверью. Репетицию пришлось прервать, 64-летнего Леонова доставили в больницу, где у него диагностировали перелом. Артисту оказали помощь и отпустили лечиться домой.