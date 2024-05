Певица Бритни Спирс напугала поклонников видео в красном платье

Певица Бритни Спирс напугала поклонников новым видео. Об этом сообщает издание The Mirror.

© globallookpress

42-летняя Бритни Спирс записала видео, в котором предстала в красном облегающем платье. В ролике певица смотрит в камеру и поправляет наряд, пока на заднем плане играет песня Heart "All I Want To Do Is Make Love To You". Интернет-пользователи посчитали, что исполнительница ведет себя странно. По мнению некоторых, артистка просит о помощи.

© Lenta.ru

"Кто-то заставляет Бритни Спирс снимать эти видео? Почему она нервно смотрит вправо и пристально смотрит через левое плечо в отражение?", "У меня плохое предчувствие от просмотра этого видео", "Каждое видео, которое она публикует, — это крик о помощи", — писали в X (бывшем Twitter).

В начале мая появилась информация, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

Бритни Спирс познакомилась с Ричардом Полом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.