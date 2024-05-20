Сын Немоляевой отреагировал на сообщение о ее госпитализации

Сын 87-летней народной артистки РСФСР и звезды фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой Александр Лазарев отреагировал на сообщение об экстренной госпитализации своей матери. Об этом он сообщил в разговоре с «Пятым каналом».

Собеседник издания опроверг информацию о том, что актриса находится в больнице.

«Это неправда, слухи все», — отметил Лазарев.

Он также подчеркнул, что с Немоляевой все в порядке.

В воскресенье, 19 мая, сообщалось, что состояние Немоляевой ухудшилось, актрисе вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали. Отмечалось, что в медицинском учреждении она проведет несколько дней.

Позже появилась информация, что звезда советского кино находится в тяжелом состоянии.