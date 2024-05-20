Семенович рассказала, как перепутала пневмонию с простудой

Певица Анна Семенович призналась, что перенесла пневмонию на ногах, так как думала, что у нее обычная простуда. Слова артистки передает НТВ.

© Соцсети

«Как обычно, насморк, глаза слезились, чихала, неважно себя чувствовала. Как обычно, проекты, съемки, выпуск новой песни, клип — все навалилось. Температура была небольшая, где-то 37,5», — вспомнила знаменитость.

Семенович рассказала, что ей стало хуже в пятидневном отпуске в Сочи с молодым человеком. По словам певицы, ей посоветовала обратиться к врачу подруга.

«Мне говорят, что 12 или 15 процентов поражения легких. Меня [посадили] на жесткие антибиотики, одни не помогли, поэтому выписали другие. Неделю амбулаторно лечилась», — рассказала звезда.

Недавно сообщалось, что актриса Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии после госпитализации. Тест на коронавирус у звезды «Служебного романа» дал положительный результат. Знаменитость госпитализировали в инфекционное отделение одной из клиник Москвы. На КТ медики не нашли серьезных изменений, однако показатели насыщения крови кислородом выявили признаки дыхательной недостаточности.