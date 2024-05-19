Чекалина раздала вещи из своего гардероба на сумму в 8 миллионов рублей

Популярный блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, чье имя уже некоторое время не сходит со страниц СМИ, продолжает менять свою жизнь. После развода она организовала благотворительную барахолку, где посетители могли пообщаться и сделать фото с хозяйкой, и бесплатно забрать до 3 вещей.

Как сообщает «Комсомольская Правда», было роздано более 300 единиц одежды и обуви примерно на восемь миллионов рублей. В том числе сумка Balenciaga, изначально стоившая 180 тысяч рублей, туфли Лабутены за 90 тысяч, платья, сшитые на заказ для Лерчек, ценой от 150 тысяч рублей.

Организация мероприятия предусматривала вход по предварительным заявкам, чтобы избежать столпотворения.

«Начинается новая глава в моей жизни - новая я, новые события, новые образы. И при этом мне хотелось, чтобы вещи из старого гардероба принесли пользу другим людям, для кого это актуально», - сказала Лерчек.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) — одна из самых известных контентмейкеров России. Славу ей принесли не только популярные курсы похудения, но и резонансные скандалы: весной 2023 года против Валерии и ее мужа Артема возбудили уголовные дела.

Спустя год звездная пара вновь привлекла внимание общественности — в этот раз темой обсуждения стал развод.