Шнуров призвал Киркорова «перекреститься и замолчать»

Филипп Киркоров на съемках «Новой Фабрики звезд» упомянул международный музыкальный конкурс «Евровидение». Эти слова спровоцировали конфликт между ним и Сергеем Шнуровым.

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«Будь проклят этот конкурс трижды», — заявил лидер группы «Ленинград».

И назвал конкурс «неправославным праздником».

Киркоров отметил, что раньше международное музыкальное состязание выглядело по-другому, пишет Gazeta.ru.

Тут же Шнуров призвал Филиппа «перекреститься и замолчать».

«Вот смотри. Тебе сам бог велел его (Евровидение) проклинать! Сам бог сигналы слал. 17-е место», — заявил Шнуров.

Киркоров ответил на это, что да, в 1995 году он занял в конкурсе 17-е место. А Алла Пугачева в 1997 – 15-е.

«Ничего. Мы с благодарностью принимаем. И проигрыши, падения и выигрыши», — констатировал Филипп Бедросович.

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.