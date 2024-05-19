Шнуров призвал Киркорова «перекреститься и замолчать»

Шнуров обрушился на Киркорова из-за «Евровидения»
Филипп Киркоров на съемках «Новой Фабрики звезд» упомянул международный музыкальный конкурс «Евровидение». Эти слова спровоцировали конфликт между ним и Сергеем Шнуровым.
«Будь проклят этот конкурс трижды», — заявил лидер группы «Ленинград».
И назвал конкурс «неправославным праздником».
Киркоров отметил, что раньше международное музыкальное состязание выглядело по-другому, пишет Gazeta.ru.
Тут же Шнуров призвал Филиппа «перекреститься и замолчать».
«Вот смотри. Тебе сам бог велел его (Евровидение) проклинать! Сам бог сигналы слал. 17-е место», — заявил Шнуров.
Киркоров ответил на это, что да, в 1995 году он занял в конкурсе 17-е место. А Алла Пугачева в 1997 – 15-е.
«Ничего. Мы с благодарностью принимаем. И проигрыши, падения и выигрыши», — констатировал Филипп Бедросович.
«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.
Рамблер: главные новости