В возрасте 53 лет умер первый барабанщик Staind Джон Висоцки

На 54-м году жизни скончался барабанщик Джон Висоцки, получивший известность как один из основателей рок-группы Staind. Причиной смерти стали проблемы с печенью, из-за которых музыкант в последнее время находился под надзором врачей

© Звук

Напомним, что Staind собрались в 1995 году в Спрингфилде — городе в штате Массачуссетс. Вместе с Висоцки в составе группа выпустила шесть альбомов, однако во время записи седьмого работа не заладилась.

В ноябре 2011-го стало известно, что барабанщик покинул коллектив. Вместо него за ударные сел Сэл Джанкарелли: до этого он был работником сцены и часто настраивал инструмент умершего музыканта.

Помимо Staind, Висоцки также успел поиграть в группе Soil, напоминает Blabbermouth. Бывшие коллеги также выразили свои соболезнования в соцсетях и отметили, что время, проведенное в компании Джона, было великолепным.