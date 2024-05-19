Королеву в Пятигорске принимали с овациями

Наташа Королева впервые дала концерт после скандала, связанного с удалением ее выступления на ТВ. Певица выступила в Пятигорске, где в одной их здравниц она сейчас поправляет здоровье, сообщает «Московский комсомолец».

Очевидцы отметили, что лечебные процедуры и отдых пошли певице на пользу – она заметно похудела, помолодела и очень хорошо выглядела.

Королева вышла на сцену с легендарным желтым чемоданчиком в руках.

«С ним я объездила – ой, не представляете, — какое количество городов, стран, континентов! Столько было интересных встреч, знакомств, эмоций, обмена энергиями. А это так важно, особенно в наше время! Надо меняться энергией друг с дружкой. Вы готовы?» - спросила певица.

Зал ответил «да».

Хиты Королевой сопровождались овациями зрительного зала. В Пятигорск в этот день съехались поклонники певицы из многих российских городов.

Певица Наташа Королева уехала отдыхать в премиальный санаторий в Пятигорске. О стоимости отдыха певицы сообщает Life со ссылкой на Shot. По данным издания, номер сьют с двумя спальнями обходится певице и ее супругу Сергею "Тарзану" Глушко в 100 тысяч рублей в сутки.