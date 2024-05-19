Артем Качер заявил, что «Грустный дэнс» должен был быть его сольной песней
Поп-исполнитель Артем Качер стал гостем шоу «Сплетни Шейкер» (2024-...). Комментируя окружающие его слухи, артист также вспомнил историю создания трека «Грустный дэнс» (2019).
По словам певца, изначально трек должен был выйти на его сольном альбоме. Однако Артем Умрихин (настоящее имя Artik из дуэта Artik & Asti) предположил, что песня добьется большего успеха, если исполнить ее дуэтом. Его гипотеза оказалась верной: трек стал настоящим хитом.
Качер также признался, что в начале своей карьеры был «молодым и горячим», и его задевало, что продюсер работает с другими артистами. Однако сейчас Артем не испытывает таких эмоций и считает Артика «своей семьей». Качер подчеркнул, что сейчас их не связывают ни контракты, ни какие-либо другие обязательства.
Он заметил, что хотя сейчас не общается с ANNA ASTI, его все равно радует, чего она добилась за последнее время.