Артем Качер заявил, что «Грустный дэнс» должен был быть его сольной песней

Поп-исполнитель Артем Качер стал гостем шоу «Сплетни Шейкер» (2024-...). Комментируя окружающие его слухи, артист также вспомнил историю создания трека «Грустный дэнс» (2019).

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По словам певца, изначально трек должен был выйти на его сольном альбоме. Однако Артем Умрихин (настоящее имя Artik из дуэта Artik & Asti) предположил, что песня добьется большего успеха, если исполнить ее дуэтом. Его гипотеза оказалась верной: трек стал настоящим хитом.

Качер также признался, что в начале своей карьеры был «молодым и горячим», и его задевало, что продюсер работает с другими артистами. Однако сейчас Артем не испытывает таких эмоций и считает Артика «своей семьей». Качер подчеркнул, что сейчас их не связывают ни контракты, ни какие-либо другие обязательства.

Он заметил, что хотя сейчас не общается с ANNA ASTI, его все равно радует, чего она добилась за последнее время.