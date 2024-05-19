Билан объяснил появление кольца на безымянном пальце

Дима Билан – один из завидных женихов в российском шоу-бизнесе. 42-летний холостяк ведет довольно закрытый образ жизни, редко рассказывает о личном и практически никогда – о своих романах.

Недавно поклонницы обратили внимание, что на безымянном пальце артиста появилось кольцо. Сразу же в социальных сетях начались разговоре о скорой свадьбе певца, пишет портал Vokrug.tv.

Сам же Билан в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ так прокомментировал ситуацию:

«Это еще ни о чем не говорит. Потому что удобно здесь носить. Держишь микрофон, а оно так хорошо блестит и сияет», — заявил он.

25 апреля Дима Билан обратился к Гузель Хасановой со сцены на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2024». Он попросил победительницу проекта «Новая Фабрика звезд» подняться, обратившись к ней со словами: «Любовь моя». Затем знаменитости обнялись. Поклонники артиста заподозрили, что у звезд может быть роман.