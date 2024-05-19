Билли Айлиш раскрыла альтернативное название нового альбома

Это слово прозвучало в одном из эпизодов сериала «Офис» (2005-2013), который певица очень любит.

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У лонгплея также было несколько других альтернативных названий, но, по мнению Билли, ни одно из них не казалось подходящим. Однако, как цитирует NME, артистка понимала, что нужные слова все же придут, потому что «так всегда случается». Фраза Hit Me Hard And Soft появилась, когда Билли неправильно расслышала название плагина музыкальной программы Logic Pro.

В январе 2023-го Билли уже высказывалась о своей любви к «Офису». Тогда певица призналась, что из-за прозвучавшей в сериале шутки она считала ирландскую рок-группу U2 американцами.