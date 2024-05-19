Милявская изменила свое отношение к огородничеству

Лолита Милявская после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой осталась не у дел. Ее концерты были отменены, на телевидении ей объявили бойкот.

Звезде пришлось переключиться на иную деятельность. Она докладывала подписчикам, что занималась уборкой дома, а затем уехала в Болгарию, где у нее также дом и есть огород.

Певица активно включилась в садово-огородные работы, которые, судя по всему, в итоге ей изрядно надоели. Накануне она сообщила, что счастлива вернуться на сцену, информирует teleprogramma.pro.

«Видите красный глаз? Треснули сосуды, давление поднялось. Два дня вниз головой с кустами, с подрезанием. Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй. Поэтому я пресытилась кустами, огородами, всем чем угодно, выдохнула. Сейчас вылечу глаз, нормализую давление и клип снимать, видосики пилить, и треки вам показывать», — сказала Лолита.

Звезда уточнила, что события последнего времени научили ее более философски смотреть на жизнь.

«Я научилась жить по самочувствию. И главное, не делать ни из чего культа: ни из работы, ни из личной жизни», — добавила она.

Ранее российская певица сообщила поклонникам в соцсетях о серьезных ожогах после занятий садоводством в Болгарии. Лолита отдыхала там на даче. Артистка призвала поклонников пользоваться перчатками во время работ с растениями. Ожоги она получила из-за стрижки можжевельника.