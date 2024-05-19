Волочкова объяснила, почему редко появляется в театре

Анастасия Волочкова призналась, что активно занимается благотворительными спектаклями. Эти мероприятия бесплатны для зрителей, поэтому она редко рекламирует свое появление на сцене.

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», — объяснила балерина.

Анастасия добавила, что выступает на сцене каждые две недели, поскольку ее шоу пользуется успехом. А в свободное время, которого очень мало, идет в свою домашнюю баню, а затем — в ледяную купель, пишет 5 Канал.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о решении дочери отказаться от звездной фамилии матери. По признанию танцовщицы, сначала она огорчилась, когда узнала, что наследница не хочет носить ее фамилию. Но потом дочь ей объяснила, что не хочет быть лишь тенью матери. Ариадна решила быть самостоятельной и добиваться успеха без помощи Волочковой.