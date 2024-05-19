Прическа Харламова произвела фурор на шоу «Звезды»

Гарик Харламов в эфире юмористического шоу «Звезды» сумел удивить зрителей и участников мероприятия.

Посреди финального выпуска проекта, после выступления команды «Регионы», их командир Денис Дорохов сообщил, что один из участников коллектива скоро станет отцом.

«У нас есть сюрприз. Дело в том, что у Макса (Винокурова, — прим. ред.), нашего братана, беременная жена Настя. Они не знают пол ребенка, и Настя попросила меня сделать гендер-пати», — объявил Дорохов.

Затем на сцену вынесли конверт, в котором был листок с информацией о будущем младенце, рассказывает «Комсомольская Правда».

Денис попросил вскрыть его председателя жюри шоу — Харламова. Гарик исполним

«Честно говоря, волнуюсь немного. Никогда у меня такого не было. Я прям вспотел, честно говоря», — сказал Гарик и снял кепку, под которой оказались розовые волосы.

Зрители и участники шоу поняли, что молодая семья ждет девочку.

Гарик Харламов не любит говорить о личной жизни. Однако недавно все же признался, что сделал предложение Катерине Ковальчук. И отметил, что хотел бы еще раз стать отцом.