Певец Николай Носков повторно заболел пневмонией после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Артиста поместили в больницу с осложнениями после перенесенного инсульта, оказали помощь, однако в медицинском учреждении у него развилось. Врачи оценивают состояние Носкова как средней степени тяжести.

Сейчас у него держится повышенная температура и, согласно источникам канала, возникают другие осложнения на фоне сниженного иммунитета.

Семь лет назад Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

19 мая Марина Носкова ответила на слухи об ухудшении здоровья артиста.