Госпитализированному ранее с пневмонией Носкову стало хуже

Николая Носкова экстренно госпитализировали 3 мая с воспалением легких. Работу медиков осложняли и последствия инсульта, перенесенного певцом еще несколько лет назад. Как сообщали СМИ, у народного артиста России на фоне пневмонии диагностировали тромбоэмболию.

Несмотря на то, что Николай принимает сильнодействующие препараты и медики уже корректировали лечение, его здоровье ухудшается. Певцу назначены дополнительные обследования для уточнения диагноза, пишет Телеграм-канал Mash.

Напомним, в 2017 году Николай Носков пережил инсульт, вследствие чего последние годы ходит с костылем и выступает в инвалидном кресле.