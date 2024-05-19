Команда Киркорова упустила крупный выигрыш в финале шоу «Звезды»

Филипп Киркоров со своей командой «Борцы» проиграл в финале шоу «Звезды» комику Денису Дорохову и «Регионам».

Команда Киркорова набрала 20 баллов, заняв третье место.

Лидерами финала оказались Дорохов и команда «Регионы». Они заявили, что награда в 20 миллионов рублей им нужнее, чем поп-королю российской эстрады, пишет gazeta.ru

«Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем — мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», — заявили участники конкурса.

В финал проекта «Звезды» попали шесть команд: Джиган со «Сборной Красноярска», Дмитрий Маликов со «Сборной России», Денис Дорохов с «Регионами», Филипп Киркоров с «Борцами», Лера Кудрявцева с «Раисами» и Азамат Мусагалиев с «Астаной».