Метал-группа Kreator выпустит новый альбом не раньше 2026 года

Основатель немецкой трэш-метал-группы Kreator Миланд Петроцца сказал, что продолжение их альбома Hate Über Alles (2022) выйдет не раньше, чем в начале 2026 года. По словам музыканта, он только начинает собирать все идеи воедино.

© Звук

Сейчас на руках у Миланда лишь несколько демозаписей и песен, сообщает Metal Injection.

«Я действительно хочу, чтобы этот следующий альбом получился по-настоящему потрясающим, поэтому мне нужно торопиться», — отметил музыкант.

Петроцца добавил, что у него накопилось много гитарных риффов, которые ждут своего часа. Фанатам остается лишь надеяться, что они услышат первый сингл уже в следующем году.