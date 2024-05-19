Калашникова сделала Шаляпину необычное предложение

У Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина несколько лет назад был роман, который завершился в 2016 году. Пара объявила о расставании, но осталась в дружеских отношениях. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

Анна рассказала журналистам, что Прохор Шаляпин остался для нее родным и близким человеком, который всегда поддержит и проявит дружеское участие. Певица призналась, что очень ценит Прохора, он практически член ее семьи, и предложила певцу внести в завещание ее сына.

Прохор Шаляпин ответил на слухи о занятии проституцией

Модель Анна Калашникова тщательно скрывает личную жизнь и не показывает своего избранника. Однако недавно появилась информация, что телеведущая тайно вышла замуж.