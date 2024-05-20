Кудрявцева опровергла слухи о намерении получить паспорт Румынии

Российская теле- и радиоведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева прокомментировала слух о том, что она якобы подала документы на получение гражданства Румынии.

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Отмечается: пользователи опубликовали в комментариях к одному из постов Кудрявцевой скриншот, на котором указаны фамилия и имя Валерии "в некой базе данных на румынском языке".

Дата свежая - 16 мая этого года. По версии подписчиков, скриншот "доказывает", что Кудрявцева "или уже получила румынский паспорт, или же только подала прошение", - на это обращает внимание KP.RU.

Ресурс S!, решив прояснить ситуацию, обратился к самой звезде за подробностями.

"Это не новости, а сплетни. Прекратите страдать фигней, молю", - цитирует собеседницу издание.

В настоящее время Лера дома, в Москве - после отдыха.

"Вернулась в Москву. Не было 4 дня. Отвечаю - это лучший город на Земле", - проинформировала ведущая в своем Telegram-канале.

19 мая ей исполнилось 53 года.