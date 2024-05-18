Бузова сравнила себя с принцессой Дианой

Ольга Бузова в эфире шоу «Дерзкая готовка» провела параллель между собой и принцессой Дианой. Звезда призналась, что у нее всегда был достойный пример для подражания в королевской семье Великобритании, пишет gazeta.ru.

«Ее не принимали в королевской семье, но в ее сердце никогда не было злости. Она с гордо поднятой головой принимала удары судьбы. Я во многих моментах ее судьбы видела себя, потому что меня часто не любили и не принимали. При этом я не могла понять, почему не злюсь и не мщу. Я плакала в подушку и прощала людей», — сказала она.

Ольга Бузова недавно отметила 20 лет на телевидении в кругу близких друзей и коллег. Но вот с личной жизнью у 38-летней певицы не складывается: сначала развод с Дмитрием Тарасовым, затем неудавшийся роман с Давой подкосили артистку, которая уже несколько лет проводит без пары.

Коллеге дала совет певица Валерия, которая в этом году отмечает с мужем Иосифом Пригожиным годовщину — 20 лет со дня свадьбы. Артистка считает, что мужчины просто боятся сильную и успешную Ольгу. Певица отметила, что мужчины, как правило, хотят быть главными и доминировать в паре, а у Бузовой сильный характер и они попросту не хотят с ней конкурировать.