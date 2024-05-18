Газманов-младший выступил в Центральном госпитале Минобороны России

Родион Газманов приехал в военный госпиталь Минобороны в подмосковном Королеве. Российский певец пообщался с пациентами, исполнил для них авторские песни, а также прочитал стихи, информирует mskagency.ru.

Родион сказал, что выступать перед бойцами СВО является для него большой честью.

«Для меня большая честь выступать перед вами. Победитель — не тот, кто пришел и сразу победил. Любой герой проходит испытания. Победитель — тот, кто нашел силы собрать себя и двигаться дальше, — отметил исполнитель.

Ранее певец Родион Газманов выступил на праздничном концерте, посвященном Дню Победы, на Поклонной горе