Кудрявцева сообщила об экстремальном наборе веса

Недавно Лера Кудрявцева устроила себе короткий отпуск в Италии. Она отправилась в путешествие вместе с подругой Катей Гордон.

Лера не забывала радовать подписчиков фото- и видеоотчетами из солнечной страны. В том числе из кафе и ресторанчиков. Как оказалось, интерес к местным блюдам не остался без следа, пишет портал vokrug.tv.

«Круассан с чаем, булочка с маслом, мороженое и так по кругу несколько дней. А потом бац — и ж*** как трамвай. Хорошо, мода на оверсайз», — пожаловалась Кудрявцева.

Лера посетовала на собственное слабоволие и пошутила по этому поводу.

«Если не знаете, как нажрать 3 кг за 3 дня, обращайтесь — выдам все пароли», — написала ведущая в Telegram-канале.

Ранее Лера Кудрявцева отреагировала на публикацию в соцсетях Анастасии Волочковой, в которой она в ответ на критику оскорбляла подписчиков и хвасталась, что отдала за билет на Мальдивы миллион рублей. Кудрявцева призвала пожалеть танцовщицу, а также прекратить глумиться над ней.