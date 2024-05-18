Клаву Коку заподозрили в подражательстве Дуа Липе

Клава Кока выпустила новый клип на трек «Нет парня — нет проблем». По сюжету звезда в красном корсете сидит в кафе у окна, а на улице собралась толпа молодых мужчин, завороженно смотрящих на Клаву.

Фолловеры тут же заметили схожесть клипа с хитом Дуа Липы Training season. Причем как и в мотиве песни, так и в визуальном ряде. Британская певица также сидит в кафе, а за окном за ней наблюдают мужчины.

Как пишет teleprogramma.pro, в свое время Кока обвинила в плагиате Леди Гагу, которая позировала в накидке из долларовых купюр на борту частного самолета. Клава в таком боа появилась на год раньше.

Певица Клава Кока и блогер Александр Поверин в этом году будут отмечать первый совместный юбилей — год отношений. По словам блогера, медийность не влияет на характер Клавы, жить с ней максимально комфортно. Правда, популярность накладывает определенные ограничения на времяпрепровождение в публичных местах.