Группа Bon Jovi представила новую песню

Рок-коллектив Bon Jovi выпустил композицию Living Proof. Трек войдет в 16 альбом Forever, релиз которого намечен на 7 июня 2024 года.

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Сама композиция напоминает ранние записи коллектива, что придется по вкусу старым фанатам творчества группы.

«Этот альбом — возвращение к радости. Начиная с написания песен и заканчивая процессом записи», — описывали ранее в соцсетях грядущую пластинку Bon Jovi.

Ранее стало известно, что лидер Bon Jovi Джон Бон Джови не сразу проникся треком Livin' on a Prayer. Изначально музыкант не хотел выпускать ее на хитовом альбоме Slippery When Wet (1986).